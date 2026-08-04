La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, presentó la primera iniciativa legislativa del nuevo Parlamento bicameral, con la que plantea derogar siete leyes aprobadas por el Congreso anterior por considerar que debilitaron la lucha contra la delincuencia.

La parlamentaria oficializó un proyecto de 33 páginas que fue presentado formalmente ante la mesa de partes del Congreso. En el documento, la bancada de Juntos por el Perú sostiene que las normas vigentes han reducido las capacidades operativas de justicia.

Según el registro del Parlamento, la iniciativa propone derogar la norma que excluye a policías y militares de la jurisdicción ordinaria en los casos de delitos de función.

El proyecto también propone dejar sin efecto otras normas que, según la bancada, han resultado perjudiciales. Ahora, las comisiones ordinarias deberán analizar la iniciativa y emitir el dictamen correspondiente sobre su viabilidad técnica.

El primer expediente ingresado al Congreso bicameral corresponde al proyecto denominado “Ley que deroga diversas reformas legislativas que han generado retrocesos normativos en la lucha contra el crimen organizado”.

Catherin Palomino sostuvo que la aprobación de la iniciativa es prioritaria para restituir las facultades de investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú.

La legisladora de Juntos por el Perú sostuvo que las normas actualmente vigentes han debilitado las herramientas de persecución judicial frente a las organizaciones criminales.

Entre las normas cuestionadas figura la ley que regula el juzgamiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el fuero militar policial. El documento fue remitido a la Oficialía Mayor del Congreso para su posterior derivación a las comisiones correspondientes.

Además, la legisladora anunció una nueva iniciativa que buscará establecer cambios en las remuneraciones de las autoridades del Parlamento.

Palomino informó que la iniciativa propone reducir la remuneración mensual de los integrantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

La propuesta técnica también contempla eliminar los bonos extraordinarios y las asignaciones complementarias que reciben los representantes nacionales.

El proyecto referido al régimen salarial será remitido al vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, para que lo firme y continúe con el procedimiento parlamentario correspondiente.

La propuesta tiene como objetivo disminuir los gastos operativos derivados del nuevo esquema de dos cámaras legislativas. Para su elaboración, las dependencias administrativas del Congreso enviaron los antecedentes salariales que servirán como sustento económico del proyecto.