Las autoridades venezolanas actualizaron este martes 14 de julio el balance de víctimas que dejaron los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio en la región central del país. El reporte confirma un incremento en el número de fallecidos, heridos y personas afectadas, mientras continúan las labores de rescate y la asistencia humanitaria en las zonas más golpeadas por la emergencia.

A través de una publicación en su cuenta de X, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez dio a conocer la actualización de las cifras oficiales sobre la emergencia. Según el reporte, el número de fallecidos ascendió a 4 734, mientras que la cantidad de heridos llegó a 16 740 y un total de 6 462 personas fueron rescatadas con vida.

El balance también señala que 128 324 familias han recibido algún tipo de asistencia desde que ocurrió el desastre. Asimismo, 17 907 personas quedaron sin vivienda debido a los daños ocasionados por los movimientos sísmicos.

En cuanto a la infraestructura, las autoridades informaron que 856 edificios sufrieron afectaciones de distinta magnitud. De ese total, 190 colapsaron completamente como consecuencia de los terremotos.

El reporte añade que, desde el inicio de la emergencia, se han registrado 1 275 réplicas. La actividad sísmica mantiene en alerta a las autoridades y a la población de las zonas afectadas.





Continúan las labores de rescate

Las operaciones de búsqueda permanecen activas en las áreas donde se produjeron los mayores daños. En esas tareas participan 2 471 rescatistas provenientes de distintos países, además de 30 989 efectivos locales y 31 050 voluntarios.

Los equipos continúan trabajando para localizar a posibles sobrevivientes entre los escombros. Al mismo tiempo, las autoridades mantienen el despliegue de recursos para atender a las comunidades afectadas por la emergencia.