Más de 600.000 clientes de la red eléctrica en Estados Unidos se quedaron sin servicio este domingo debido al avance de una tormenta invernal de gran magnitud, según datos del sitio especializado PowerOutage.com.

El fenómeno meteorológico se desplaza desde el estado de Texas, en el sur del país, hacia el noreste, dejando a su paso nieve, lluvia gélida y bajas temperaturas que han afectado gravemente la infraestructura eléctrica.

Estados más afectados

De acuerdo con el monitoreo en tiempo real, los estados sureños de:

Tennessee

Texas

Misisipi

Luisiana

registraban más de 100.000 clientes residenciales y comerciales sin electricidad cada uno, convirtiéndose en las zonas con mayor impacto hasta el momento.

Avance de la tormenta y riesgos adicionales

La tormenta descargó precipitaciones invernales en amplias zonas del sur estadounidense, provocando la acumulación de hielo en líneas eléctricas y postes, una de las principales causas de los cortes prolongados de energía durante este tipo de eventos.

Las autoridades meteorológicas han advertido que, a medida que el sistema avance hacia el noreste, otras regiones podrían verse afectadas, tanto por interrupciones eléctricas como por complicaciones en el transporte y el suministro de servicios básicos.