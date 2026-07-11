Diez personas fallecieron luego de que una avioneta se estrellara poco después de despegar de un aeropuerto ubicado en la isla de North Andros, en Bahamas. El accidente ocurrió durante la tarde del viernes y las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

La aeronave pertenecía a la aerolínea Flaming Air y cayó en una zona boscosa cercana al aeródromo desde donde había iniciado su vuelo. La Fuerza Policial de Bahamas informó que el impacto provocó un incendio en la unidad y dejó nueve hombres y una mujer fallecidos.

Un avión ligero se estrelló este viernes en Bahamas y murieron las 10 personas que viajaban a bordo, un hecho que se produjo horas después de que otra aeronave de la misma compañía, en un incidente separado, se incendiara de forma repentina tras aterrizarhttps://t.co/ye08LZGf8m — RT en Español (@ActualidadRT) July 11, 2026





Equipos de rescate llegaron a la zona del accidente

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta fue recibida alrededor de las 14.00 horas locales del viernes, equivalente a las 18.00 GMT. Tras el aviso, agentes de la estación policial de Nichols Town y equipos de emergencia fueron enviados al lugar.

Cuando los rescatistas llegaron a la zona, encontraron la avioneta envuelta en llamas y comenzaron las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes. Durante el operativo, un hombre de 24 años fue encontrado con vida y recibió atención médica antes de ser trasladado a un hospital.

Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, el joven falleció debido a las lesiones que sufrió tras el impacto. Posteriormente, los equipos continuaron con la recuperación de los cuerpos de las demás personas que viajaban en la aeronave.

Autoridades investigan las causas del siniestro

La Policía de Bahamas desplegó a un equipo de detectives del Departamento de Investigaciones Criminales para recopilar información sobre lo ocurrido. Los agentes trabajan junto a otras autoridades para establecer qué factores provocaron la caída de la avioneta.

También acudieron especialistas de la Autoridad de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Bahamas para realizar una evaluación independiente del accidente. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias mientras analizan las evidencias encontradas en la zona.

Tras culminar las labores de búsqueda, los cuerpos de nueve de las víctimas fueron recuperados en el área del accidente. Los restos fueron trasladados hasta la isla de San Andros, donde permanecen bajo custodia antes de ser llevados a una clínica forense.