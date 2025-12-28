El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a los líderes de Tailandia y Camboya por el alto el fuego acordado el sábado para poner fin a los enfrentamientos fronterizos que dejaron al menos 47 muertos y más de un millón de desplazados, según cifras oficiales.

“Quiero felicitar a ambos grandes líderes por su brillantez al llegar a esta conclusión tan rápida y muy justa”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, calificando la decisión como “rápida y decisiva”.

Mediación internacional y rol de Washington

Trump señaló que Estados Unidos participó en los esfuerzos de mediación junto con China y Malasia, y aseguró que Washington estaba “orgulloso de ayudar”. El mandatario también se atribuyó el mérito de una tregua previa entre ambos países, que se rompió a inicios de este mes cuando el conflicto se reavivó.

Antes de sus conversaciones con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Trump volvió a destacar su papel en la resolución de conflictos globales y afirmó que “quizás Estados Unidos se haya convertido en las verdaderas Naciones Unidas”.

Apoyo de la diplomacia estadounidense

El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró el acuerdo y exhortó a ambas partes a “honrar inmediatamente este compromiso”.

Al anunciar el acuerdo, Tailandia y Camboya se comprometieron a congelar los movimientos de tropas, permitir el retorno de civiles a las zonas fronterizas y avanzar hacia una normalización progresiva de la situación.

China impulsa conversaciones de seguimiento

Tras la tregua, el principal diplomático chino, Wang Yi, recibió a los ministros de Exteriores de ambos países para dos días de conversaciones que comenzaron el domingo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang afirmó que el alto el fuego “ha abierto el proceso de reconstrucción de la paz” y llamó a avanzar “paso a paso” hacia un acuerdo integral y duradero, con el objetivo de reconstruir la confianza mutua.