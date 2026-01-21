El Foro Económico Mundial aguarda este miércoles la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ambiente marcado por la tensión política y diplomática, tras su insistencia en que su país se anexe Groenlandia y la firme oposición de los líderes europeos.

El mandatario republicano llegó al aeropuerto de Zúrich con cerca de dos horas de retraso respecto al horario previsto y posteriormente se trasladó a Davos, la exclusiva estación de esquí suiza que acoge la reunión anual de la élite económica y política mundial.

“Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción”, declaró Trump con una sonrisa antes de partir. Consultado sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para anexar Groenlandia a Estados Unidos, respondió: “Ya lo descubrirán”.

El esperado discurso de Trump en el foro está programado para las 14:30 horas locales (13:30 GMT), en su primera participación en Davos en seis años.

Europa endurece su postura

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas frente a la posición del mandatario estadounidense. El presidente de Emmanuel Macron prometió “plantar cara a los matones” y advirtió contra cualquier intento de “subordinar a Europa”.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que el continente debe romper con su “tradicional prudencia” en un mundo dominado por “la fuerza bruta”.

En contraste, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a una “diplomacia ponderada” como única vía para manejar las tensiones en torno al futuro de Groenlandia.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, pidió a los actores internacionales “respirar hondo” y evitar reacciones hostiles frente a Trump.

Amenazas de aranceles y advertencias desde la OTAN

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales estratégicos, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN frente a China y Rusia, en un contexto de creciente competencia geopolítica en el Ártico.

El mandatario elevó la presión al amenazar con imponer aranceles de hasta 25 % a ocho países europeos que respaldan a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania. Asimismo, desestimó la posibilidad de que la Unión Europea active su mecanismo anticoercitivo, conocido como la “bazuca comercial”.

Desde Davos, Macron calificó como “inaceptable” la amenaza de nuevos aranceles y Francia solicitó un ejercicio de la OTAN en Groenlandia, indicando que está dispuesta a contribuir a él.

Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney fue ovacionado al afirmar que “Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca”, en momentos en que Ottawa busca reducir su dependencia de Washington.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió que, aunque poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla. En tanto, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó que una acción de Estados Unidos contra un aliado “significaría el fin de la OTAN”.

En medio de este escenario, se espera que Trump anuncie este jueves la creación de su denominado “Consejo de Paz”, un organismo internacional con membresía permanente que podría convertirse en un mecanismo alternativo a la ONU para la resolución de conflictos.