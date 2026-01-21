El presidente de Donald Trump exigió este miércoles en Foro Económico Mundial “negociaciones inmediatas” para adquirir Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y aliado de la OTAN.

“Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo y mejorarlo”, afirmó Trump en su discurso en Davos, asegurando que no recurrirá al uso de la fuerza para concretar la operación, pese a que Dinamarca ha reiterado que la isla no está en venta.

Argumentos estratégicos y presión económica

Trump insistió en que Groenlandia, rica en minerales y recursos estratégicos, es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN frente a China y Rusia, en un contexto de deshielo del Ártico y creciente competencia geopolítica.

El mandatario elevó la presión al amenazar con aranceles de hasta 25 % a ocho países europeos que respaldan a Dinamarca, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido.

Reacciones firmes desde Europa

Los líderes europeos reunidos en Suiza cerraron filas frente a la postura del republicano. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió contra los intentos de “subordinar a Europa” y calificó de “inaceptable” la amenaza de nuevos aranceles.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que Europa debe abandonar su “prudencia tradicional” frente a un mundo dominado por “la fuerza bruta”.

Francia incluso solicitó este miércoles un ejercicio de la OTAN en Groenlandia, manifestando su disposición a contribuir, según informó el Elíseo.

Llamados a la diplomacia desde la OTAN

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recomendó una “diplomacia ponderada” como “la única forma de lidiar” con las tensiones sobre el futuro de Groenlandia.

Desde América del Norte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue ovacionado al declarar que su país “apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca”.

Advertencias desde Groenlandia y Europa del Este

El primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen alertó a la población de la isla, unos 57.000 habitantes, que, aunque poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza.

Por su parte, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó a Agence France-Presse que una acción de EE. UU. contra un aliado “significaría el fin de la OTAN”.

Venezuela y un nuevo organismo internacional

En su discurso, Trump también se refirió a Venezuela, señalando que sus dirigentes han sido “muy, muy listos” al negociar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y que será juzgado en Nueva York.

Además, se espera que el jueves anuncie la creación de su “Consejo de Paz”, un organismo internacional con una membresía permanente de mil millones de dólares, concebido inicialmente para Gaza pero que podría actuar como un mecanismo global alternativo a la ONU.