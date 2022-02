Debido a las tensiones con Rusia y ante la posibilidad de un inminente ataque, varios países de Europa le piden a sus ciudadanos que abandonen Ucrania.

El viernes Estados Unidos alertó de que existe “la posibilidad clara” de que Rusia ataque Ucrania la próxima semana.

“Nuestra impresión de que la acción militar podría ocurrir cualquier día, antes de que acaben los Juegos Olímpicos, es cada vez más rotunda. Es una posibilidad muy, muy clara”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Además, Estados Unidos cree que, si Rusia decide invadir Ucrania, su ofensiva comenzará probablemente con “bombardeos aéreos y ataques con misiles” que “matarán a civiles sin importar su nacionalidad”, aseguró la Casa Blanca.

“La histeria de la Casa Blanca es más reveladora que nunca. Los anglosajones quieren guerra a toda costa”, señaló la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en sus redes sociales a modo de respuesta.

En tanto, estos países le piden a sus connacionales que abandonen Ucrania:

Italia

El Ministerio de Exteriores de Italia aconsejó a los italianos en Ucrania abandonar temporalmente el país debido a las tensiones con Rusia y retiró el personal no esencial de su embajada en Kiev, que seguirá “plenamente operativa”.

“En relación con la actual situación, como precaución, se invita a los connacionales a abandonar temporalmente Ucrania con los medios comerciales disponibles”, indica el ministerio italiano en un comunicado emitido por su Unidad de crisis.

Asimismo Italia recomienda “retrasar todos los viajes no esenciales” a Ucrania y, en caso de encontrarse irremediablemente en el país, registrarse en un portal de internet del Ministerio y descargarse la aplicación de geolocalización de la Unidad de Crisis.

Bélgica

El ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica desaconsejó “encarecidamente” viajar a Ucrania e instó a los ciudadanos belgas que se encuentran en el país a que lo abandonen “mientras sea posible”.

El departamento dirigido por la ex primera ministra Sophie Vilmès pidió a sus nacionales en Ucrania, “cuya presencia no es absolutamente necesaria”, que abandonen el país, y si no es posible, les recomiendo registrarse en el sitio web “Travellers Online” y ponerse en contacto con la embajada belga en Kiev.

“Si la situación empeora, no se puede garantizar una evacuación de Ucrania. Por lo tanto, es aconsejable abandonar el país mientras sea posible”, advierte Exteriores, señalando que las vías de comunicación podrían verse seriamente perturbadas en caso de deterioro repentino de la situación por una eventual agresión de Rusia a Ucrania.

España

El ministerio español de Asuntos Exteriores recomendó a los españoles que actualmente se encuentran en Ucrania que consideren “seriamente” la posibilidad de abandonar el país temporalmente ante la volátil situación de seguridad motivada por el conflicto con Rusia.

El ministerio español recomienda no viajar a Ucrania, así como la posibilidad de abandonar ese país temporalmente, “por los medios comerciales disponibles, mientras persistan las circunstancias actuales”.

Dinamarca

“Hay una grave situación en Ucrania a consecuencia de las amenazas y el rearme de Rusia. Tememos que Rusia cumpla sus amenazas de usar la fuerza militar en Ucrania”, dijo en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Jeppe Kofod.

El Gobierno socialdemócrata danés desaconsejó igualmente los viajes a Ucrania y explicó que su embajada en Kiev permanecerá abierta de momento.

Noruega

Noruega, que ya desde hace unas semanas desaconsejaba a sus nacionales los viajes no imprescindibles a Ucrania, instó hoy también a estos a abandonar el país por su situación de inestabilidad.

“Ahora mismo, la gente aún puede reservar billetes de avión, las rutas están operativas y es posible salir en coche. No sabemos cuánto durará, así que es importante que la gente regrese a casa lo más rápido posible”, dijo la titular de Exteriores noruega, Anniken Huitfeldt, también socialdemócrata.

Países Bajos

El Gobierno neerlandés urgió a sus ciudadanos a abandonar Ucrania “lo antes posible” porque consideró que la situación de seguridad en la frontera del país con Rusia “se ha deteriorado aún más”, por lo que también cambió a rojo el color del país en el mapa de recomendaciones de viaje.

En un breve comunicado, el ministro neerlandés de Exteriores explicó que “la situación de seguridad ya era preocupante y se ha deteriorado cada vez más en los últimos días” y subrayó que “tras una consulta con los aliados, Países Bajos está dando este paso para pedir a todos los neerlandeses que abandonen Ucrania”.

Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido urgió a los ciudadanos británicos en Ucrania a abandonar el país lo antes posible, mientras todavía haya medios “comerciales” disponibles para hacerlo.

El Ministerio de Exteriores actualizó su página de recomendaciones de viaje para alertar en contra de cualquier desplazamiento hacia Ucrania y subrayar que los británicos en ese país deben “salir ahora”.

El primer ministro, Boris Johnson, expresó en una reunión virtual con otros mandatarios mundiales que “teme por la seguridad de Europa en las circunstancias actuales”, informó en un comunicado Downing Street, su despacho oficial.

Estados Unidos

Así como los países de Europa, Estados Unidos también ha ordenado la salida de la mayoría de los empleados diplomáticos de Ucrania ante la amenaza de un ataque ruso inminente contra ese país.

“El 12 de febrero, el Departamento de Estado ordenó la salida de la mayoría de los empleados estadounidenses de contratación directa de la Embajada de Kiev debido a la continua amenaza de una acción militar rusa”, señaló la legación en una nueva alerta de viaje para Ucrania.

Fuente: EFE

VIDEO RECOMENDADO

Los ejércitos ruso y bielorruso comenzaron el jueves un ejercicio de 10 días en Bielorrusia, en medio de las tensiones entre Rusia y los países occidentales sobre Ucrania y los esfuerzos diplomáticos que se llevan a cabo para desactivar la crisis.