Venezuela: Guaidó admite falta de apoyo militar para acabar con régimen chavista

El autoproclamado 'presidente interino' de Venezuela, Juan Guaidó, aceptó el miércoles que, en su intento por derrocar al régimen de Nicolás Maduro, carecieron de apoyo militar.

Esta semana, la liberación de otro líder opositor importante del país, Leopoldo López, y las protestas en las calles, fueron acciones que concretó Guaidó como parte de su afán por propiciar la caída de Maduro. Para ello, ha pedido el respaldo de un mayor número de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNV).

"Tenemos que reconocer que ayer no hubo suficientes (militares desertores), tenemos que insistir en que todas las fuerzas armadas protesten juntas. No estamos pidiendo una confrontación. No estamos pidiendo una confrontación entre hermanos, es todo lo contrario. Sólo queremos que estén del lado de la gente", solicitó el jefe del Parlamento Venezolano, de mayoría opositora.

Guaidó también ha exhortado a los trabajadores del sector público a sumarse a las protestas que vienen siendo parte del día a día en las calles de Venezuela.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCSocial]), los disturbios entre los cientos de opositores y las fuerzas del orden dejaron al menos 100 heridos. Además, 168 personas fueron detenidas.

Un punto a favor de Juan Guaidó se produjo también esta semana, cuando el ahora exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia Venezolano (SEBIN), Manuel Ricardo Cristopher Figueram renunció aparentemente a su cargo. En una carta que circuló por redes sociales, Figuera acusó al gobierno chavista de saquear el país. Un funcionario de Washington dijo a CNN que la carta es genuina. Horas después de la publicación de la carta, Maduro anunció que Figuera sería reemplazado. No dio explicaciones al respecto.