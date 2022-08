El pasado 23 de julio la Organización Mundial de la Salud (OMS) activó su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela del mono, que ya suma más de 40 mil casos en el mundo, según la plataforma Our World Data.

El ranking elaborado por la página Monkeypoxtally coloca como el primer país con más contagios a Estados Unidos (14,595 casos), seguido de España (6,091), Brasil (3,656), Alemania (3,266) y en quinto lugar al Reino Unido (3.081). Perú aparece en la novena posición con casi mil contagios. Estas cifras, con el crecimiento vertiginoso de casos, va cambiando día a día.

Sin embargo, los casos registrados en siete días de estudio, por millón de habitantes (entre el 11 y 18 de agosto), colocan al Perú en tercera posición debajo de España y Estados Unidos.

¿Quiénes tienen más riesgo de contagiarse de la viruela del mono?

Si bien la viruela del mono ya era conocida desde hace varias décadas en una decena de países africanos, la actual epidemia presenta numerosas particularidades. Por ejemplo, la mayoría de contagios se ha reportado principalmente de hombres adultos que mantienen relaciones homosexuales, en contraste con lo que sucede en África, donde la enfermedad afecta principalmente a los niños, según informa la agencia AFP.

Este dato se sostiene en tres estudios publicados en las últimas semanas en las principales revistas médicas de referencia -British Medical Journal (BMJ), Lancet y el New England Journal of Medicine-, pero aún los datos son precoces y obtenidos a partir de algunos centenares de casos.

El doctor Richard Kennedy, profesor de Medicina y codirector del Grupo de investigación en vacunas de la Clínica Mayo, le explica a CNN que existen tres tres grupos poblaciones con mayor riesgo de infectarse de viruela del mono.

El primer grupo lo conforman las personas que viajan a áreas donde la enfermedad es endémica: Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Sudán del Sur y República del Congo, según datos de la OMS.

Otro grupo de riesgo de contagio son las personas que tienen contacto con estas personas que viajan a las zonas antes mencionadas y el tercer grupo son los trabajadores de la salud en contacto con infectados con viruela del mono sin una adecuada protección.

¿Cómo se contagia?

Algunos especialistas de salud pública temen que una respuesta definitiva sobre cómo se contagia la viruela del mono estigmatice a la comunidad homosexual.

Los estudios más recientes son claros. “Nuestro trabajo respalda la idea de que un contacto corporal durante la actividad sexual constituye el mecanismo dominante de transmisión de la viruela del mono” en la epidemia actual, resume el estudio de Lancet, realizado en varios hospitales españoles.

La conclusión se basa en particular sobre el hecho de que la carga viral era mucho más elevada en las lesiones cutáneas de los enfermos, en comparación con la que contenían su aparato respiratorio.

Algunos investigadores habían avanzado la idea de que la transmisión vía aérea desempeñaría igualmente un papel importante en las contaminaciones, pero estos descubrimientos ponen en entredicho esta hipótesis.

Eso no significa que la enfermedad se transmite a través del esperma. La hipótesis no está excluida, pero las investigaciones actuales no lo han demostrado.

Síntomas de la viruela del mono

Los tres estudios confirman también que la epidemia actual se distingue por sus síntomas, que “difieren de los que han sido observados en las poblaciones afectadas por epidemias precedentes” en África, explica el estudio del BMJ, que fue realizado en el Reino Unido.

Dos elementos clave de la enfermedad: la fiebre, a veces acompañada de dolores musculares, y lesiones corporales, que se transforman en costras.

También puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Los detalles varían y la cuestión está seguramente vinculada a la transmisión, porque entre los pacientes recientes algunas manifestaciones físicas parecen estar relacionadas con una contaminación durante una relación sexual.

En cada estudio las lesiones se concentran en el ano, el pene y la boca. A ello se añaden complicaciones muy poco observadas hasta ahora: una inflamación del recto o un edema en el pene.

Cerca del 40% de los casos tienen complicaciones, según un estudio de Lancet, mientras que una quinta parte de los pacientes requirieron hospitalización, según la investigación del NEJM.

Según este último estudio “no se ha detectado ninguna complicación grave”.

Con información de AFP

