Solo hay algo más caro que formar a las personas y que se marchen: no formarlos y que se queden... Sabias palabras de Henry Ford. El Perú, registra mas de 17 millones de personas que conforman la población económicamente activa (PEA). De este volumen, aproximadamente el 70% solo registra educación básica (en el mejor de los casos concluida) y el 30% restante se reparte entre profesionales técnicos y universitarios, es decir, aquellos que han recibido una formación que les permite insertarse en el mercado laboral en mejores condiciones. De este volumen, cerca del 80% trabaja de manera informal, es decir, sin ningún tipo de beneficio social como resulta ser el aseguramiento de salud, fondo de pensión para la jubilación, gratificaciones, fondo de compensación por tiempo de servicio y si tiene suerte, utilidades obtenidas por su empleador de manera anual. Ya el país, en comparación con sus pares de la región, registra para sus trabajadores formales no solo el mayor número de días de descanso anual, sino además el mayor numero de gratificaciones anuales, el mayor número de días de compensación por despido arbitrario y un sinfín de otros pequeños detalles. Es decir, somos los lideres en otorgar beneficios laborales a nuestra escueta masa laboral formal, sin mirar a esa otra enorme masa multitudinaria que no goza de absolutamente nada de lo señalado. Pero, como si eso fuera poco, nuestro país, que ha caído a su puesto más bajo históricamente en competitividad, ocupa la posición 63 de 67 países en el Ranking de Competitividad mundial 2024 y es el campeón no solo en el registro latinoamericano de mayor nivel de evasión tributaria, sino también en el número de días de vacaciones remuneradas al año y por supuesto, días no laborables “festivos” (16 días!!) para celebrar no solo la importancia que las fechas ameriten, sino otorgar un descanso adicional “innecesario” para quienes más bien, deberíamos ser estimulados a seguir capacitándonos, seguir produciendo, generando riqueza, puestos de trabajo y prosperidad. ¡Así es nuestro país!