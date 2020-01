Es muy grave la alerta dada por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que señala la existencia de un plan descubierto en el penal de Challapalca, en Tacna, para atentar contra la vida del fiscal Juan Carrasco Millones, titular de la Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada de Chiclayo, quien tiene en sus manos varios casos muy delicados de corrupción que implican a políticos, empresarios y exautoridades locales.

El fiscal Carrasco Millones viene investigando a bandas como las denominadas “Los wachiturros de Tumán”, “Los temerarios del crimen” y “Los limpios de la corrupción”. En la primera de las mencionadas está comprendido el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo; mientras que en las otras organizaciones hay hasta dos exalcaldes provinciales detenidos y excongresistas por Lambayeque.

Según se ha sabido, quien estaría detrás del intento de asesinato contra el fiscal Carrasco Millones sería Román León Arévalo, conocido en el hampa chiclayana como “Viejo Paco”, un asesino y extorsionador de larga trayectoria que junto con su banda llamada “La gran familia”, fue enviado a la cárcel tras una investigación del magistrado que ahora tendrían en la mira. El delincuente purga una condena de 35 años de encierro precisamente en Challapalca.

El Ministerio del Interior, que ya está al tanto de este complot para eliminar al mencionado fiscal, está en la obligación de proteger su integridad y la de su familia. Hasta donde se sabe, detrás del intento de asesinato estaría “Viejo Paco”. Sin embargo, queda claro que muchos corruptos y sinvergüenzas comprendidos en otros casos estarían muy contentos si algo le pasase a quien los tiene sometidos a la justicia desde hace varios años.

El magistrado Carrasco Millones ha dicho que seguirá cumpliendo con su trabajo y eso está muy bien. Sus pesquisas no pueden parar. Precisamente por eso, la Policía Nacional y el mismo Ministerio Público tienen que brindarle todo su respaldo, no solo moral. En las investigaciones de estos casos existen muchísimos intereses de gente poderosa no solo en el ámbito local de Chiclayo, sino también más allá. Mucha atención con esta situación.