Autoestima por matemáticas y literacidad

Un estudio longitudinal de investigadores de la PUC de Chile y de la U. de Michigan, aparecido en la revista Child Development del 2017, analizó cómo los conceptos de autoestima de los jóvenes están vinculados a su logro académico en matemáticas y lectura desde la infancia media hasta la adolescencia. Encontró que el autoconcepto de los estudiantes forjado en la infancia, entendido como la percepción de su capacidad para tener éxito en las tareas académicas en estos dos dominios académicos, juega un papel importante en su motivación para el aprendizaje y sus logros futuros. El autoconcepto de los niños de su habilidad en matemáticas predijo el logro matemático posterior y el autoconcepto de su habilidad en la lectura predijo el logro de lectura posterior, pero no viceversa (Susperreguy, Davis-Kean, Duckworth y Chen “Selfconcept Predicts Academic Achievement Across Levels of the Achievement Distribution: Domain Specificity for Math and Reading”).

Examinaron datos de niños de 5 a 18 años tomándolos del Avon Longitudinal Study of Parents and Children (13,901 niños británicos), the National Institute of Child Health and Human Development Study of Early Child Care and Youth Development (1354 niños americanos), y el Panel Study of Income Dynamics-Child Development Supplement (237 niños americanos). Todos estos datos incluían medidas de autoconcepto y evaluaciones estandarizadas de los logros académicos tempranos y posteriores considerando los logros anteriores de los niños.

En suma: presionar a los menores que se frustran ante la exigencia solo predice escasos logros futuros.