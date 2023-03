Las lluvias y los huaycos llegaron para desnudar la precariedad del Estado Peruano, mostrando la debilidad de todo el andamiaje institucional generado por caviares y rojos. Nos hicieron creer que mientras más ministerios, autoridades y oficinas creaban, se iba a mejorar la calidad de vida de los peruanos. El fracaso del modelo burocrático es transversal a todos los sectores: MINAGRI funciona para los burócratas pero no para los agricultores, VIVIENDA es útil a los grandes mafiosos de la construcción pero no a las familias que necesitan casa, MUJER no sirve para reducir la violencia familiar, pero si para generar impunidad y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios no sirvió más que para alimentar a la casta política que se adueñó de 27 mil millones de soles sin dar solución a los habitantes de las cuencas del Chillón, Rímac, Lurín y toda la costa.

Hoy el Perú abrió los ojos. Quienes estaban cegados por los cantos de sirena de periodistas mermeleros y politiqueros tibios, actualmente reclaman su propia ciudadanía ¿De donde salió el dinero para pagar planillas doradas, consultorías millonarias y obras nunca ejecutadas? Pues del bolsillo de todos los peruanos. Cada familia sacrificó una parte de sus ingresos y ahorros, cada peruano entregó una parte de su poder, pero fueron engañados.

Los tiempos políticos que se aproximan serán como un huaico para la casta política, para todos aquellos acostumbrados a bufetes, viajes o viáticos pagados. Así como las quebradas se llevan las pertenecías de la gente, en 2026, los votos de los peruanos le quitarán las gollerías a quienes abusaron del pueblo peruano.

Partidos políticos, ex candidatos presidenciales, congresistas, ministros, alcaldes y funcionarios son responsables de lo que estamos viviendo hoy. Ellos nos vendieron una gran estafa, ellos vivieron del esfuerzo de la gente y esto llegó a su fin. Necesitamos que el próximo proceso electoral sea un borrón y cuenta nueva, que cada voto empodere a una nueva generación de políticos y que quienes traicionaron a la Patria paguen por sus delitos.