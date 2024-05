En el Perú, es más factible generar ingresos para subsistir, que acceder a servicios públicos de calidad. El peruano se la busca y el Estado no colabora para asegurarle una calidad de vida digna. La pobreza multidimensional, estimada como la carencia de al menos un servicio básico (educación, salud y condiciones de vivienda), alcanzó a un 33.2% de la población en el último año. 1 de cada 3 personas no contaron con al menos un servicio básico. La educación es la principal limitación que incide en la pobreza multidimensional. Esto afecta al 54.2% de la población. 18.5 millones de peruanos carecen de acceso a servicios de educación adecuados. La pobreza monetaria, estimada sobre una canasta básica de consumo de S/ 446, fue de 29%. 9.9 millones de peruanos cayeron en la pobreza. En el caso de Piura, la pobreza multidimensional fue del 43.2% de su población; mientras que el año pasado afectó a un 42.7%. Fueron 10,682 piuranos adicionales en el año los que cayeron en esta condición. El 66.6% de su población evidenció limitaciones para acceder a servicios de educación adecuados. La pobreza monetaria en Piura alcanzó a un 33.1% de su población; mientras que el año pasado afectó a un 30.4%. Fueron 52,283 piuranos adicionales en el año los que cayeron en la pobreza. Cada vez son más. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo. El costo de revertir esta situación es altísimo. Más aún con estimaciones de crecimiento de alrededor del 3% para este año y los venideros. La cancha está inclinada. No existen los incentivos para invertir. La incertidumbre e inestabilidad políticas son de nunca acabar. Los Gobiernos regionales y municipalidades no cumplen su función. La descentralización está caduca. El Congreso juega en pared con el Ejecutivo para implementar medidas populistas que nada bien le hacen al bienestar general. La inversión privada genera mayores oportunidades y es la principal herramienta contra la pobreza. Una eficiente ejecución de los recursos públicos brinda servicios de calidad a la población. Entendamos eso.