El nombramiento del empresario y exjefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer Fernández, como ministro de Salud, ha generado críticas debido a que se trata de un empresario del rubro del acero sin experiencia en un sector que a lo largo de su historia ha sido manejado por médicos, salvo en algunas excepciones como sucedió en el régimen militar (1968-1980), y en casos muy puntuales en tiempos del fujimorismo (recuerdo a Marino Costa) y la segunda administración aprista (recuerdo a Hernán Garrido Lecca).

Sin embargo, entiendo, ojalá, que esa designación responde a la necesidad de hacer gestión y poner orden en un sector que es un verdadero desastre y que en la práctica, en líneas generales, es un atentado contra la vida y la salud de los más pobres que no pueden ser atendidos a tiempo para recibir fecha para una cita o una operación “urgente”. Y ni qué decir de los servicios de emergencia y el estado de las postas donde deberían ser recibidos por los casos menos graves.

De qué vale tener como ministro a un médico que sabe mucho de vacunas para niños, tratamientos, diagnósticos y hasta neurocirugía, si la mala gestión y la corrupción hacen que no haya gasas, bisturís ni pastillas para dolores postoperatorios en los almacenes de los hospitales públicos, o que en cada epidemia de dengue como la que se viene con El Niño, los afectados tengan que esperar afuera sentados en una mototaxi en espera de que se libere una camilla. Lo he visto con mis propios ojos en Tumbes y Piura en 1998.

Lo mismo sucede en EsSalud, que depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde también hace falta un gestor que trace metas por cumplir y sea capaz de erradicar tanta burocracia ociosa y corrupta que dejaron los aliados de Dina Boluarte y José Jerí, que han llevado a que ese monstruo de mil cabezas no tenga un manejo eficiente en favor de los asegurados que también esperan ser atendidos a tiempo y con dignidad propia de seres humanos.

Daría el beneficio de la duda al ministro Dyer, a quien no conozco ni de casualidad, y habrá que esperar los resultados de su gestión. Hasta ahora las cosas han ido muy mal a lo largo de muchos años, en perjuicio de miles de peruanos que no tienen para pagar una clínica o un consultorio privado. No es función del titular del sector operar apéndices, hernias o atender pacientes, sino crear las condiciones para que esto sea posible en el corto plazo, pues hay miles de vida en juego.