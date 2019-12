En marzo del 2015 el profesor Enrique Bernales, publicó un artículo dirigido a quienes tenían la intención de ingresar en política, proporcionando valiosas recomendaciones de irrefutable vigencia en la actualidad, que me permito recordar sin mezquindad alguna, no siendo de la línea ideológica de su autor.

Sostenía que: “una de las dimensiones éticas de la política consiste en que el poder que da un cargo público sea empleado para servir y no para servirse de él”.

Recomendaba como indispensable para un político su preparación, señalaba: “si no le gusta leer, si cree que basta con informaciones de prensa, por favor, no se meta en política”, pedía leer la Constitución y comprender sus alcances, trabajar algunas categorías de análisis relevantes: democracia, gobernabilidad, derechos humanos, globalización, tratados de libre comercio, Naciones Unidas, estructura del poder mundial.

Como reglas de conducta, entre las principales señalo, (…)si se mete en este oficio para (…) enriquecerse y comportarse como un crápula, sepa que su destino final será la cárcel, observe la regla de la tolerancia (…)No olvide que es ley de la política que el odio, las persecuciones, las intrigas y las posiciones anti jamás dan el resultado apetecido, respete las instituciones democráticas, cumpla con sus promesas electorales, no sea demagogo o populista, no sea obsceno, procaz o prepotente, sea educado no ofenda ni insulte, (…) La regla fundamental de la democracia es el respeto a la dignidad de la persona.

Resaltó que ser político es tener una identidad que nace de la fidelidad a una ideología y es mejor ser constructivo que destructivo. Si solo lo anima tener poder para destruir a sus adversarios, usted no eleva la política, la ensucia”.

La actualidad política se contrapone a lo expresado, se usa el poder para generar odio y desaparecer a opositores políticos, convirtiéndolos en enemigos públicos.

Preocupa que propuestas de candidatos estén orientadas principalmente a temas, como inmunidad, género, empoderamiento de la mujer, pena de muerte.

La tarea inmediata es adecentar la política, buscar consensos para fortalecer la democracia y fijar una agenda común para impulsar el desarrollo del país.