“Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada”. Shakira Mebarak Ripoll nunca pretendió separar a la mujer de la artista, eso es imposible, y por eso escribió en sus redes un mensaje en el que resume la razón por la que, junto al productor Bizarrap, lanzó un tema que hoy es tendencia mundial. Pero como a millones les encanta el drama y la polémica, inmediatamente de estrenada la canción. en la que la colombiana le dice de todo a su expareja Gerard Piqué, salieron unos a aplaudirla y otros a cuestionar su actitud. Lo peor de todo es que, en tiempos de redes en los que millones comparten cada paso que dan y hasta sus conflictos emocionales, sí, ellos mismos critican a la artista porque se da el lujo de comportarse como una mortal más, claro que siendo Shakira su despecho y cólera, siempre se convertirá en un fenómeno mediático. La telenovela de los indignados incluye señalarla como mala madre que no piensa en lo que sufrirán sus hijos por la polémica canción, mientras que lo más entusiastas la colocan como símbolo actual del feminismo por su revancha musical. Pero tampoco exageremos, no es la primera vez que Shakira dedica un tema a una expareja. Al argentino Antonio de la Rúa le escribió “Día de enero” cuando estaban en su mayor esplendor y “Te aviso, te anunció” cuando se encontraban en crisis, aunque valgan verdades estos tiempos son otros. La artista es una figura importante de la industria del entrenimiento desde hace mucho, y su éxito se debe a que cada paso que da está muy bien pensado, nada lo deja a la improvisacion , y su unión al productor argentino más exitoso en las plataformas, Bizarrap, fue la jugada maestra para traerla de vuelta a nivel mundial. Shakira quiso sacarse el clavo y decirle sus verdades al padre de sus hijos y de pasadita aumentar su fortuna, ¿eso es malo? Su apuesta de una canción en la que desgrana su ruptura sentimental es como cualquer reality show de la televisión en el que los famosos ganan millones exponiendo sus vidas y la gente disfruta. Esta vez la diva latina lo hizo con una canción que todos bailan y celebran cantando estrofas como: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú / A ti te quedé grande / Por eso estás con una igualita que tú”. Al que le gusté el tema que lo baile, al qué no, que lo deje pasar. Así de simple.