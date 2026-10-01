Durante más de dos décadas, Camisea ha contribuido a transformar la economía y matriz energética peruana. Su impacto se expresa en energía más competitiva para hogares y empresas, mayor seguridad energética y una importante generación de recursos para el Estado. Sin embargo, cuando se analiza el futuro, la pregunta más relevante ya no es cuánto aportará el proyecto, sino cuánto de ese aporte se traducirá efectivamente en bienestar para las personas y en oportunidades para las regiones.

Entre 2004 y 2025, los gobiernos regionales y locales recibieron cerca de S/ 42 mil millones a través del canon gasífero y del FOCAM. De ese total, alrededor de S/ 36 mil millones fueron transferidos al Cusco. La provincia de La Convención recibió aproximadamente S/ 15 mil millones, mientras que Megantoni acumuló cerca de S/ 2 mil millones desde su creación. Pisco, por su parte, recibió S/ 277 millones mediante el FOCAM.

Estas cifras muestran la magnitud de los recursos que han llegado a los territorios vinculados a la actividad gasífera. Además, los niveles de ejecución presupuestal han mejorado en los últimos años. En 2025, los recursos financiados con canon registraron ejecuciones de 94% en Cusco, 88% en La Convención y 87% en Megantoni.

Sin embargo, ejecutar más presupuesto no necesariamente implica generar mejores resultados. El verdadero desafío es que los recursos provenientes del gas natural se conviertan en servicios públicos de calidad, infraestructura útil y oportunidades para la población. Bien gestionados, estos son recursos suficientes para dar grandes pasos en el cierre de brechas en agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura productiva.

También es importante entender cómo funciona esta cadena de valor. El Consorcio Camisea produce, y paga regalías e impuestos; el Estado recauda y distribuye como canon estos recursos a las regiones; y, finalmente, los gobiernos subnacionales deciden cómo priorizarlos y ejecutarlos. Identificar correctamente las responsabilidades es fundamental para abordar las brechas existentes.

El Perú ya demostró que puede convertir sus recursos naturales en energía competitiva y ahorro para los consumidores. El siguiente paso es lograr que esa riqueza se traduzca, de forma tangible, en mayores oportunidades y una mejor calidad de vida para los ciudadanos de las regiones beneficiadas y el país en su conjunto.