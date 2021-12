El anuncio del concierto de Coldplay en el Estadio Nacional de Lima el 20 de septiembre de 2022, como parte de su gira mundial “Music of the Spheres”, generó, como estaba previsto, una gran expectativa entre los seguidores de la popular banda que volverán a disfrutar a los intérpretes de “Vive la Vida” con un espectáculo de primer nivel. Además, estará incluida en el evento la conocida Camila Cabello, una de las estrellas juveniles más exitosas del momento. Pero al margen del gran evento artístico de la agrupación liderada por Chris Martin, y lo que su llegada representa, no podemos dejar de anotar que esta ambiciosa apuesta empresarial, representa un signo positivo para la recuperación del sector del entretenimiento en el Perú. No es una novedad, que hasta antes del inicio de la pandemia, nuestro país se había convertido en una plaza obligada de los grandes conciertos de cantantes y grupos de primer nivel, que la crisis borró de un porrazo. Producir un espéctaculo que requiere de una inversión considerable y de un aforo al cien por ciento para no generar pérdidas, sin tener la seguridad de cómo se va a desarrollar todavía esta pandemia, es una decisión de valientes que no podemos dejar de resaltar. Esto generará, es evidente, una suerte de motivación para que muchos empresarios del rubro consideren reactivar sus propuestas de shows de gran aforo, que exigirá estrictos protocolos sanitarios. Y por eso, es importante que la población en general tome como una sana obligación el presentar su carné de vacunación para asistir a espectáculos públicos, como se exige en las principales ciudades del mundo. Trascendió que pronto se darán grandes anuncios de recitales para el 2022 al nivel de Coldplay y ese es un buen síntoma para que se refuerce el movimiento del sector de los conciertos que directa e indirectamente da trabajo a miles de familias. Países vecinos ya iniciarón su reactivación de la escena musical internacional hace ya algunos meses y uno de los pocos que ha quedado rezagado solo a shows locales es el Perú. Estamos en el camino del regreso y de la vuelta a los espectáculos que merecemos.