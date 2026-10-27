El Ministerio de Educación ha publicado, en consulta, los lineamientos para mejorar la disciplina escolar. En términos generales estoy de acuerdo con las propuestas. Es más, las he defendido activamente en los medios de comunicación; sin embargo, considero inconveniente evaluar la conducta con cifras de 0 a 20.

Hace 30 años una mamá preguntó al director de un colegio por qué su hijo había desaprobado en conducta con 10. El maestro le contestó que el promedio de las notas de sus docentes era 10.4 y que, si hubiera sido 10.5, estaría aprobado con 11. ¿Es este tipo de evaluación adecuado para los fines de mejorar sustantivamente la disciplina escolar que propone el Minedu? ¿Queremos volver a una evaluación sumativa, acumulativa y basada en promedios numéricos que pueden diferenciarse por una décima?

Confío en que el Minedu revise esta propuesta y, en un marco educativo y de razonabilidad, opte por una evaluación cualitativa de la conducta concebida como un proceso de recuperación de la disciplina escolar (con un currículo reformado). Se trata de no aplicar la inconveniente evaluación sumativa de cero a veinte.

La evaluación formativa permitiría observar y registrar las actitudes positivas y negativas para que tutores, docentes y auxiliares, de manera articulada, emitan una valoración de la conducta de cada alumno. Proponemos se evalúe la conducta por niveles de logro, que serían: destacada o muy buena (AD), satisfactoria (A), en proceso de mejora (B), y con problemas o dificultades (C); niveles que ya están internalizados en la comunidad educativa. Esta evaluación como proceso, reitero de carácter educativo, contribuirá a mejorar la disciplina escolar, la convivencia y el bienestar socioemocional, con una buena tutoría y orientación educativa.