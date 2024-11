En Chile están preocupados y esa es una buena señal. No, no se trata del partido del viernes ni de la postrera inclusión de Arturo Vidal en el equipo de Ricardo Gareca sino de una disputa más importante y que puede apuntalar la clasificación del Perú a un nuevo nivel en las economías de la región. El megapuerto de Chancay, ha señalado el experto sureño Caupolicán Guerra a Bío Bío TV, va a afectar la economía de su país, que tiene en las exportaciones agroindustriales, un puntal en materia de generación de empleo y crecimiento del PBI. De acuerdo a sus cálculos, desde Chancay, el Perú le sacará a Chile una ventaja de al menos 8 días de traslado desde esta costa del Pacífico a las costa asiática. Así, por ejemplo, la fruta de temporada llegará en mejores condiciones y el ahorro diario en combustibles, lubricantes y costos de personal, entre otros, de las inmensas embarcaciones que navegarán hacia Shangai con alrededor de 18 mil contenedores, será gravitante. Según él, van de $35 mil a $40 mil el gasto por día de estas naves, lo que disminuiría el costo del flete de exportación y hará más competitivo el precio, por poner un ejemplo, de una palta peruana frente a una chilena. “¿Cómo vamos a competir nosotros que estamos acá, al sur del mundo, con un viaje que dura varios días más?”, se pregunta, con razón, Caupolicán Guerra. El megapuerto que se inaugura mañana y que inicia así su marcha blanca con 4 terminales, aspira a tener 15 terminales totalmente automatizados y cuando eso suceda, cree Caupolicán, el movimiento va a ser realmente gigantesco y será fundamental no solo para el Perú, sino para toda la región. Así de trascendente es este proyecto de Cosco Shipping. Una bocanada de aire fresco para un país con fibrosis crónica y que a los resentidos de siempre les va a caer muy mal.