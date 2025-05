Para que haya una convivencia escolar positiva el colegio debe jugar un rol importante aplicando, cuando corresponda, sanciones ejemplares y recuperadoras. Según varios directores y docentes de colegios públicos y privados, varios especialistas-técnicos del Minedu, DRE y UGEL estarían dificultando la posibilidad de una disciplina positiva. Se produciría un bloqueo a la formación en valores-actitudes y al cumplimiento de las normas que deben ser trabajadas permanente y coordinadamente por la escuela con el hogar.

La violencia escolar y el bullying, por ejemplo, requieren de un significativo acompañamiento tutorial, pero también de una disciplina oportuna y recuperadora con el aporte y el ejemplo de todos los actores formativos. Ojo: Hasta ahora el ministerio de Educación no restituye la Dirección de Orientación Educativa desactivada incomprensiblemente el 2015.

Si los alumnos no cumplen las normas de disciplina en el colegio, tampoco lo harán en casa y la comunidad. Por eso es fundamental que los padres , además de las autoridades educativas, la apoyen activamente en el contexto de una adecuada tutoría con un cercano acompañamiento socioemocional a los alumnos.

Reitero que si un estudiante siente y experimenta que en su formación estudiantil no hay sanciones oportunas y proporcionales ante transgresiones, entonces en su vida no practicará la disciplina ciudadana ni rechazará (ojo muy importante) la impunidad social en cualquier tiempo y espacio . Apoyemos a la disciplina escolar positiva. No a la impunidad en los colegios, en el hogar, la sociedad, el Estado y sus gobernantes. . Disciplina escolar, formar buenos ciudadanos.