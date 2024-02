He quedado sorprendido con las declaraciones en medios de comunicación de algunos ex ministros de justicia como Marisol Pérez Tello y Jose Luis Perez Guadalupe. Su posición es sorprendente porque confirma que por muchos años el Ministerio de Justicia, ente que dirige al INPE y la política penitenciaria nacional, se ubica del lado de los criminales y no de los intereses ciudadanos. En sus recientes entrevistas, ambos ex ministros, han rechazado la posibilidad de reabrir “El Frontón” hacer trabajar a los presos justificándose en supuestos “derechos humanos” y utilizando la victimización de los presos.

Señores: ¡Los presos no son víctimas, son los victimarios! Parece que ustedes no se dan cuenta que la tarea del Estado es perseguir y castigar a quienes violan la ley y los derechos humanos de los ciudadanos de bien, no proteger los supuestos derechos de los criminales.

Esto confirma que el MINJUS se ha convertido en la institución protectora de los delincuentes y que a su vez apaña la terrible corrupción en el INPE, donde día a día miles de celulares, botellas de alcohol y hasta droga ingresan a las celdas doradas de criminales.

¿De qué lado estamos? Yo personalmente puedo decir que estoy 100% del lado de los peruanos de bien aquellos que cumplen la ley y no le hacen daño a nadie. Creo firmemente en que los presos deben trabajar para mantenerse y que no debemos gastar ni un solo centavo en mantenerlos. Creo que debemos reabrir El Frontón y el Cepa, y sacar de las ciudades a los penales. Debemos someter a los criminales y no cuidarlos, generando ejemplo para que nadie quiera cometer delitos. La tibieza es complicidad.