En una sociedad que se reclama democrática se necesita la vigencia de la separación de poderes y mutuo control. La Constitución (art. 43, 102 y 118°) establece como atribución del Congreso “dar leyes”…el presidente “dirige la política general del gobierno” y “cumple la Constitución y las leyes”.

Excepcionalmente “El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar … sobre materia específica y … plazo determinado… (CPP 104°).

Han presentado al Congreso, con un mes de retraso, el proyecto de ley “de carácter urgente” de facultades legislativas por 120 días en 8 materias y 66 aspectos legislativos, omitiendo expresamente la abolición de las “leyes procrimen” aunque pretenden legislar sobre seguridad ciudadana.

Con serias dudas solamente podría delegarse facultades legislativas sobre acciones ante la emergencia por El Niño que vivimos y en inseguridad ciudadana, siempre que establezca claramente los límites a las acciones represivas y garantice el ejercicio de la movilización popular.

En el resto de materias, el Ejecutivo debe remitir los proyectos de ley al Congreso para que los debata y vote si los modifica, aprueba o no.

El pedido presentado confirma las intenciones de concentración del poder de este gobierno, continúa con la ruptura del equilibrio de poderes que impulsó anteriormente desde el Congreso y reafirma el gobierno para los que más tienen.

Se necesita derogar las “leyes procrimen” para tener un mínimo de seriedad en los planes contra la delincuencia organizada. Es hora de que los representantes políticos respeten la Constitución y las leyes.