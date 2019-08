Deserción de docentes ingleses (burnout)

Un quinto de los maestros ingleses planean dejar la profesión dentro de dos años. Según una encuesta a 8600 maestros, líderes escolares y personal de apoyo realizada por el mayor sindicato de docentes del país (National Education Union-NEU) el 18% de los maestros ingleses espera abandonar el aula en menos de dos años, mientras que dos quintos de los maestros, líderes escolares y personal de apoyo quieren dejar su puesto en los próximos cinco años. Se encontró, además, que el 26% de los que tienen menos de cinco años de experiencia planean dejar su cargo para el 2024.

Las razones por las que planeaban irse eran la carga de trabajo (62%) y el régimen de responsabilidad (40%), en medio de quejas sobre las inspecciones, exceso de regulación y exigencias de rendimiento escolar. Afecta su salud y vida familiar. El 56% sintió que su balance trabajo-vida había empeorado en el último año.

Las presiones han aumentado con el mayor tamaño de las clases en alrededor de 10 alumnos, menos personal de apoyo, presión para tomar clases en vacaciones y menos colegas de apoyo. Asimismo, la continua evaluación a los alumnos crea demasiada presión sobre estos y quita tiempo para la planificación de las lecciones. (“Fifth of teachers plan to leave profession within two years”. The Guardian, 16/04/2019).

En el Perú no hay un balance negativo de docentes, porque es difícil encontrar empleos alternativos mejor remunerados, lo que no quiere decir que no haya similares efectos de agotamiento (burnout). La sobrerregulación y poca autonomía afectan directamente a los alumnos.