Nuestras exportaciones en el 2021 superaron los US$ 56 mil millones, todo un récord que fue posible gracias al esfuerzo de miles de trabajadores y empresarios pero también a la firma de 21 acuerdos comerciales preferentes y vinculantes con 54 países que permitieron la apertura de nuestra economía al mundo. Así, en una economía abierta se sancionan las barreras artificiales, que se imponían en el pasado, para restringir el comercio que beneficiaban a unos pocos pero atentaban contra el bolsillo de los peruanos y peruanas.

Entre tanto, sabemos que sin estudio técnico serio que lo respalde, nuevamente se estaría pensando en establecer salvaguardias a más de 200 productos textiles provenientes de China. El año pasado se intentó hacer lo mismo, pero no se dio porque primaron los criterios técnicos antes que los políticos.

¿Cuáles serían las consecuencias para el sector pesquero si esto llegara a ocurrir? China es el destino del 35% de las exportaciones peruanas y solo en el sector pesquero, el 50% de los envíos van a ese país, generando alrededor de US$ 1,925 millones en divisas, de los cuales US$ 293 millones provienen de exportaciones no tradicionales. Por tanto, de aplicar salvaguardias sin ningún criterio técnico, nos pasaría la factura ya que es muy probable que China decida imponer medidas de retaliación.

Cabe precisar que nuestra presunción es empírica ya que el año pasado, cuando hubo el amago de establecer salvaguardias que fue desestimado con evidencia y sustento técnico, China optó por no autorizar algunas plantas pesqueras peruanas por “falta de protocolos Covid”, cuando en realidad todas las plantas contaban con ello. Afortunadamente, esto se ha ido resolviendo en los últimos meses y las plantas pesqueras han obtenido nuevamente sus autorizaciones.

Esperamos que las decisiones que adopte el Perú en materia comercial estén siempre basadas en evidencia y sustento técnico. No hacerlo pondría en riesgo el nivel de nuestras exportaciones que tanto esfuerzo nos han costado y nos llenan de orgullo. No sigamos disparándonos al pie.