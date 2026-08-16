Horas después de que el correcto general PNP Víctor Revoredo dijo que hace 19 días no hay atentados en el sector transporte, la realidad lo alcanzó. Tres ataques contra unidades de transporte se registraron en Lima y Callao. Y eso no es de ahora. Las cifras son de terror: entre agosto de 2024 y julio de 2026 se han registrado 240 atentados con víctimas, con 152 muertos. Si es que de verdad ocurrieron, 19 días de calma en medio de ese balance no es un logro. Es una pausa.

Y mientras eso sucede con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), otro oficial quedó mal parado este semana que se fue. Se trata del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Llevaba meses prometiendo que la captura de Vladimir Cerrón se daría “en cualquier momento” y fue el propio Cerrón quien lo desmintió al reaparecer tras casi tres años en la clandestinidad. Reveló que estuvo a “200 metros” de policías sin ser detectado. “La policía ni idea tenía”, dijo entre risas.

Ayer, la presidenta Keiko Fujimori y sus ministros se reunieron con la titular del Poder Judicial, Janet Tello, “para coordinar acciones contra la criminalidad”. Esperemos que de este encuentro deriven acciones concretas contra esta lacra. El país no necesita narrativas. Necesita resultados. Y generales que los logren.