En el marco de la pandemia varios voceros afirman que la educación a distancia llegó para quedarse. Expresiones similares he escuchado desde fines de la década de 1990 con el auge progresivo de las TIC. Por ejemplo, se dice que la formación en los colegios será remplazada por la educación remota, y que por esta razón se requerirá que los alumnos a lo sumo irían un día o dos a la semana a los locales de sus instituciones de enseñanza.

No he compartido ni comparto esta posición porque era y es evidente que la educación básica de los estudiantes requiere de espacios físicos, sociales y simbólicos, en los cuales los directores, tutores, docentes y auxiliares eduquen en una “mediación pedagógica directa entre el currículo y los educandos”, por cierto, en una dinámica social, no solo en las aulas, sino también en los laboratorios, talleres campos deportivos y patios. Por eso es urgente que vuelvan –siempre y cuando haya condiciones de bioseguridad-las actividades presenciales sobre todo para los niños de educación inicial.

En contraposición a lo que sostengo, muchos podrían inferir que la actual educación a distancia no es útil para lograr los aprendizajes, y no es así. Por supuesto, no remplaza a la educación presencial, pero bien diseñada y desarrollada resulta pertinente en las actuales circunstancias, mediante actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas, con el apoyo de los padres y el acompañamiento de los maestros.

Lo que es indiscutible es que en los próximos años post pandemia la educación presencial no será la misma de antes. Las clases serán potenciadas utilizando- además de recursos bibliográficos, audiovisuales, experimentales y testimoniales- las nuevas tecnologías y servicios digitales. Pero, sobre todo, con actividades que darán importancia a lo socio-emocional y no solo a lo cognitivo-intelectual, con docentes con competencias digitales y más innovadores , así como con familias más participativas.