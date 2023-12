Leía recientemente una nota acerca de doce cosas que siempre deberíamos recordar: “No se puede cambiar el pasado; todos nuestros caminos son diferentes; pensar demasiado te lleva a la tristeza; juzgar a otro es juzgarse a uno mismo; las sonrisas son contagiosas; solo fracasas cuando te das por vencido; las opiniones de otros no definen tu realidad; casi todas las cosas mejoran con el tiempo; la felicidad se encuentra en uno mismo; trata a los demás como te gustaría que te traten; pensar positivo creará cosas positivas y, todo lo que das, viene de vuelta”. Doce cosas que resultan muy realistas y certeras, pero de las cuales rescato aquella que señala que “solo fracasas cuando te das por vencido”.

Se acerca el fin de este 2023 y el inicio de un ansiado y mejor 2024, y es un momento perfecto para hacer una pausa, para detenernos y para reflexionar. Vivamos la única vida que tenemos sin lamentarnos por los errores que cometimos y dejamos atrás, rescatando únicamente los aprendizajes y las fortalezas que se sumaron a nuestras venas; apreciemos lo que hoy tenemos sin añorar lo que no pudimos lograr, lo que perdimos e incluso aquello que aún no sabemos si va a llegar. Disfrutemos del techo que hoy nos cobija, del hogar que nos ampara, del agua fresca de la que disponemos; disfrutemos de nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros padres, hermanos y amigos, de las estrellas, del firmamento mudo, de la brisa, de la música y del silencio. La vida es “hoy” y es bueno hacer una pausa para lograr un nuevo balance, para agradecer, para recargar fuerzas y para continuar nuestro camino sin darnos por vencidos. Vivir añorando lo que no fuimos capaces de hacer, aquello que dilapidamos sin piedad o aquello que no supimos apreciar, solo nos hará mas infelices y menos capaces de proyectarnos en todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor.

¡Que este nuevo 2024 nos permita a todos vivir una vida sencillamente feliz, disfrutando plenamente de nuestro presente! (no vaya a ser que la muerte nos sorprenda, súbitamente, y nos apague la luz).