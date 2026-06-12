Absolutamente irresponsable y reprochable el llamado del candidato Roberto Sánchez y de su entorno político para la organización de movilizaciones pretendiendo generar caos y violencia y desconocer la voluntad del voto popular, cuando el proceso aún no ha concluido. Una clara señal de su vocación antidemocrática.

Hoy el país exige responsabilidad y calma. En estos momentos, todos los peruanos debemos esperar con tranquilidad a que las autoridades electorales culminen su labor contabilizando hasta el ultima acta y den los resultados oficiales. Todos debemos actuar con madurez demostrando respeto a la democracia y a los resultados que expresan la voluntad de los ciudadanos.

Si bien el derecho a la protesta es legitima y está garantizado en nuestra Constitución, esta debe ser pacífica y de ninguna manera vulnerar el libre tránsito, afectar los derechos de todos los peruanos ni la provisión de servicios públicos.

Hoy más que nunca, el país necesita diálogo y responsabilidad democrática. Quien sea proclamado presidente para los próximos cinco años, tiene la enorme responsabilidad de gobernar para los 34 millones de peruanos, recuperar la confianza, impulsar el desarrollo económico y social y un Estado eficiente que provea servicios públicos como salud, educación, seguridad de calidad para todos los peruanos.

En esta tarea, el sector pesquero seguirá apostando por el Perú, para continuar siendo un motor de desarrollo económico sostenible y social descentralizado con un rol estratégico para la generación de empleo, alimentación y salud de los peruanos.