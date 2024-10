Mientras el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pedía a los gremios que protestan contra la inseguridad ciudadana que no marchen durante las fechas que se realizará el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), para que no demos “un mal espectáculo” como país, la embajada de Estados Unidos recomendaba a sus connacionales en el Perú que incrementen sus medidas de seguridad y que, si son víctimas de la delincuencia, se dejen robar para no ser heridos o, lo que es peor, asesinados

Entonces, señor premier, le preguntamos ¿qué es peor para la imagen de un país?¿Que sus ciudadanos marchen exigiendo al gobierno poner freno a la escalada criminal, que un gobierno extranjero alerte sobre el incremento de la delincuencia o que el Poder Ejecutivo haga un llamado patético para dar una imagen de tranquilidad y seguridad que en este país hace mucho que no existe?

Sí, hay personas y grupos políticos que intentan sacar réditos de una protesta legítima y que usarán el APEC para conseguir la resonancia que no tienen, pero esto ya lo saben los países miembros. También saben que el Ejecutivo y el Congreso son las instituciones más desprestigiadas de este país, pero no vienen a verlos a ustedes y es lamentable que los usen para tratar de tapar su ineptitud contra la delincuencia.