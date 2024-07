Estimado ciudadano: el próximo viernes (12 de julio) es la fecha límite para afiliarse a una agrupación política si es que uno desea postular en las elecciones generales del 2026. En menos de una semana tendremos claro el panorama electoral y el menú político. Después de esta fecha no habrá más cambios, no aparecerá un “outsider” o un “salvador” de última hora. Solo podremos elegir entre los afiliados a partidos. Por eso, quiero aprovechar esta columna para hacerte un llamado a la acción y no repetir los horrores electorales del 2021. Quienes amamos al país tenemos que ser parte de la solución.

Sé que trabajas, pagas impuestos y no vives del Estado. Te has esforzado mucho por estudiar, crear una empresa y conseguir todo lo que quieres sin que nadie te regale nada. Sé que quieres que tus hijos vivan en un país mejor, que disfruten lo que tú no tuviste y que cumplan sus sueños. ¿Vas a dejar tu futuro y el de tu familia en las manos de los políticos actuales? Después de las elecciones, quejarse, marchar, criticar en redes o irse del país no soluciona nada. Por eso, quiero pedirte que abandones la comodidad de la queja y asumas el reto de cambiar el país, sea cual sea tu ideología o partido de preferencia.

Es tu oportunidad para contribuir con el Perú, es tu oportunidad para defender todo lo que construiste. Tienes una semana para averiguar más sobre las ideas y la organización de los 30 partidos inscritos e involucrarte de forma activa siendo parte de la solución. Espero te animes a tomar mi consejo para que el 2026 sea el momento de la refundación patriótica que queremos y necesitamos.