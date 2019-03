Errores comunes en la crianza

Amir Hadar en su columna sobre errores comunes de crianza que pueden afectar el futuro de los niños intenta crear conciencia sobre algunas claves que pueden ayudar a fortalecer su desarrollo (en hebreo, http://www.baba-mail.co.il/). He aquí sus pilares:

1. Cuando no se les muestra suficiente amor, puede formarse una baja autoestima. Al final del día, el sentimiento de falta de calidez de los padres origina que los hijos se sientan menos amados.

2. Cuando los padres intentan controlarlo todo, se puede convertirlos en egoístas. Los niños continuarán pensando que el mundo entero gira alrededor de ellos. Como resultado, no podrán establecer relaciones sanas, porque les será difícil tomar decisiones y dejar de pensar solo en sí mismos.

3. Cuando los padres no prestan suficiente atención a sus hijos, esto puede llevarlos a tener dificultades para establecer relaciones con los demás.

4. Las discusiones entre los padres cerca de los niños con frecuencia pueden ocasionar que desarrollen comportamientos de imitación.

5. La sobre-exigencia a los hijos puede llevarlos a la depresión y a la autoflagelación.

6. La subestimación de los sentimientos de los niños puede llevarlos a su represión. La cosmovisión es diferente entre adultos y niños, y cuando se trata de los más pequeños, a veces tienden a herirse por situaciones que parecen bastante tontas para los adultos.

7. Mandar a los hijos a ver TV o a jugar videojuegos para que no los molesten en vez de llegar a acuerdos con ellos no favorece su autorregulación. Tenderán a no entender lo que quieren de sí mismos. Ello puede afectar su salud y causarles problemas de adicción.