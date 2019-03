Evaluar los procesos formativos para prevenir la violencia

Un alumno de 16 años disparó un arma accidentalmente al manipularla dentro del Colegio Trilce de Villa El Salvador. Murió uno de sus compañeros al recibir un impacto de bala, y otro quedó herido. Se produjo durante el desarrollo de una clase.

Este lamentable suceso es preocupante y debe merecer una especial atención con relación a los procesos formativos que se dan en el sistema educativo nacional para prevenir la violencia. Ciertamente desde las políticas públicas que deben tener en cuenta un adecuado desarrollo socioemocional, a lo largo de la vida, de los diferentes grupos etarios. En el caso de niños, niñas y adolescentes, durante su educación inicial, primaria y secundaria.

Llama la atención que desde el 2015, en el Ministerio de Educación, se mantenga desactivada la Dirección Nacional de Tutoría y Convivencia Escolar, que fomentaba -de manera articulada- las acciones referidas a la prevención de violencia escolar, conductas de riesgo, educación sexual integral y otras. En mi gestión, decidí activarla, pero no se pudo concretar por lo breve del tiempo.

En lo que corresponde al “colegio preuniversitario” donde se ha producido este conmovedor hecho, es indispensable evaluar cómo se dan allí los procesos formativos de sus alumnos en su contexto educativo específico en lo referente a la tutoría, la convivencia escolar, la prevención de la violencia, el acompañamiento personal social y la enseñanza y práctica de valores. Tengamos en cuenta que el menor llevó un arma cargada y la sacó en un aula durante una clase.

No menos importante es mirar educativamente la dinámica familiar del hogar: el principio de autoridad, la ética, los afectos, la comunicación, los límites, etc. No olvidemos que el adolescente llevó un arma que estaba en la casa, sin autorización de los padres.

Bien la asistencia que han brindado el Minedu, la Defensoría y otros sectores del Estado a los alumnos y padres del colegio; acompañamiento que debe mantenerse.