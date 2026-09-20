El pasado jueves, la Academia Latina de la Grabacion anunció la lista de los nominados al Latin Grammy, el premio más importante de la música en español, galardón por el que competirán cantantes, grupos y productores en 58 categorías. Este año, el talento peruano estará representado en la competencia por cinco destacados artistas. Eva Ayllón, quien recibió una nominación a Mejor Álbum Folclórico por su disco en vivo “Concierto de Gala, desde El Gran Teatro Nacional”. La joven y talentosa Nic (Nicole Zignago), compite en dos categorías: Mejor Álbum de Pop Contemporáneo por su disco Enamorada y Mejor Canción Pop por el tema “Favorito”. Fabián, hermano de Nicole y ambos hijos de GIan Marco, fue considerado en el rubro: Mejor Nuevo Artista. También en la privilegiada lista se encuentra la cantante peruana Andre, que está nominada en la categoría Mejor Canción de Raíces por su sencillo “La Puñalá”. Finalmente, Federico Tarazona, uno de los peruanos músicos más reconocidos, residente en Québec, competirá en la categoría a Mejor Obra/Composición Clásica por su pieza Tríptico Sudamericano. De los cinco artistas que compiten por el codiciado gramófono, cuatro de ellos vive fuera, y eso nos lleva a considerar que a pesar de estar en tiempos en los que las nuevas tecnologías te permiten mostrar tu trabajo al mundo entero, es básico y hasta imprescindible manejar tu carrera en otros espacios. No descartamos que desde tu país de origen puedes llegar a ser nominado y luego a obtener un Latin Grammy o su versión estadounidense, sin embargo, para que la industria y la Academia se fije en tu trabajo es importante que estés cerca de donde se toman las decisiones que van a cambiar carreras. Aunque parezca frívolo, el aparecer en las alfombras rojas de los eventos internacionales de música ayuda a visibilizarte en el medio, empiezan a reconocerte. Y lo principal, trabajar con un productor que es rankeado, también da el empujón que se necesita para que los miembros de la Academia escuchen tu música, y no la dejen en un cajón y ni la tomen en cuenta a la hora de las votaciones. Un sello discográfico importante que te respalde, ayuda, y mucho, y principalmente en el momento de la elección final, que puede dejar de lado al artista independiente. Vale soñar en grande, pero el talento peruano debe ser realista y considerar que para conseguir premios grandes se debe trabajar duro e invertir fuerte. No hay otra fórmula.