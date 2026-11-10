La Derrama Magisterial es una institución previsional administrada por cuatro delegados del Sutep, uno del Sindicato de Profesores de Educación Superior (Sidesp) y un representante del Ministerio de Educación. La supervisa la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Brinda, además de servicios de préstamo, hotelería, librerías, bazares, esparcimiento, actividades culturales y de formación y otros beneficios. Su base legal era el DS No 021-88-ED, que ha sido dejado sin efecto por la gestión de la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Educación José Antonio Chang a través del DS N.º 015-2026-MINEDU que aprueba el Estatuto de la Derrama Magisterial.

Lo fundamental en la dación del nuevo estatuto es la modificación del artículo 1 ° referente a “la naturaleza institucional” de esta organización previsional. Dice: “La Derrama Magisterial es una institución de servicio previsional y de bienestar social, que comprende a todos los profesores, profesoras y auxiliares de educación del Sector Público y Sector Privado, a excepción del nivel universitario. El objeto solidario y amplio para los actores educativos de la Derrama Magisterial comprende también al personal cesante y jubilado”.

Muy importante: El artículo 5° precisa el nuevo ámbito de asociados, que abarca ahora los docentes del sector privado. Dice así: “La Derrama Magisterial comprende a todos los docentes del país sin distinción de niveles, clases, ni categoría, sean nombrados o contratados, cesantes y jubilados, del sector público o privado. Igualmente, comprende a los auxiliares de educación del sector público y privado”. Cabe destacar que el ingreso a la Derrama Magisterial, según el Artículo 6 ° del nuevo estatuto, es totalmente voluntario Como podemos observar la Derrama Magisterial se fortalece. ¡En buena hora!