La dictadura caviar es silenciosa e invisible, tan retorcida que se presenta como la más fragante y perfumada de las democracias. No reprime manifestantes, los manipula para que “protesten” a su favor, causen destrozos y consigan muertos con los que luego trafica. No tortura ni mata subversivos, los cobija para que ellos maten a otros y luego los indemniza. A sus opositores los odia sin medida ni clemencia y trabaja sin pausa para llevarlos a la cárcel por dizque “violar” DDHH, cuando lo único que han hecho, si son militares o policías, es defender al Estado; y si son políticos, ser sus Judas Iscariote, sin el arrepentimiento que este en su final tuvo. Pero si no puede ponerlos pronto tras las rejas, esta dictadura los insulta y degrada por años, o décadas, valiéndose de una prensa fenicia, que compra al peso.

Esta dictadura funciona como dictadura de partido único, pues posee un Estado a su medida con ministerios claves, donde mantiene un bien adiestrado ejército de fariseos burócratas que fungen de asesores y consultores, que tienen sueldos e ingresos varias veces superiores a los que el aparato estatal pagaba antes del 2000, fecha de inicio de este esquema dictatorial. Tiene a su servicio y como arma estratégica, una legión de disciplinados jueces y fiscales siempre listos hacer justicia selectiva. Las mayores ventajas posibles para los amigos y cómplices, un infierno de difamación y demonización para sus enemigos. Esta dictadura perfecta cuenta con el apoyo de las poderosas CIDH, Amnesty Internacional y todas las ONG que protegen gobiernos que a su vez protegen el extremismo de izquierda y el terrorismo. Al más puro estilo de Gramsci, ha infiltrado las universidades y las redes sociales. La dictadura caviar tiene sus intelectuales de alquiler a los que le pagan ONG’s de Europa para que la justifiquen y ataquen a las FF.AA., la PNP y su rol durante la pacificación y, cómo no, a la oposición política que evidencia sus arteras maniobras. Tiene su “Ojo que llora”, que efluye lágrimas hipócritas y traidoras.