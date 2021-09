“La razón del éxito no creo que esté en que Abba represente solo a una generación. Todas las generaciones desde los años 70, a la actualidad, aman las canciones del grupo, el tiempo no pasa por ellas, por lo que me dice la gente, simplemente te hacen sentir vivo”. Benny Anderson, uno de los integrantes del grupo junto a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad, trata de explicar así la vigencia y trascendencia del cuarteto que hace algunos días revivió la nostalgia con la noticia de su regreso. Y es precisamente esa maravillosa empatía con el público de varias generaciones - que logran pocos- la razón por la que el anuncio de nueva música y un concierto con ellos convertidos en “avatares”, causó impacto mundial.

A casi 50 años de carrera, en plena época de plataformas y redes sociales, leer a chicos de 20 a 30 años celebrar que septuagenarios señores, que sus padres y abuelos les hicieron escuchar, estén de vuelta, nos da la clave de lo que Abba representa. Es que la música, cualquiera que sea su género, siempre transportará a tiempos idos, a momentos que quieres volver a recordar y a esos instantes inolvidables que las canciones de los suecos le han puesto la banda sonora.

También ha sucedido con Abba, que con los años, la crítica que minimizó a sus integrantes y que fue dura con ellos, los ha reivindicado, admitiendo su calidad y sobre todo su trascendencia y el fenómeno que representan en la música pop. Quienes fruncían el ceño con sus discos, hoy reconocen y admiten que las canciones del cuarteto fueron hechas por gente que sabía lo que hacía, que no dejaron nada a la improvisación y por eso han pasado a la historia.

El estreno hace dos décadas del musical “¡Mamma Mía! y la posterior película, fue el mejor vehículo para refrescar en las nuevas audiencias los temas de Abba que volvieron a ser los preferidos, ahora a través de las plataformas y las redes. A 40 años del lanzamiento de su octavo disco en estudio llamado “The Visitors”, se anuncia para noviembre, “Voyage”, el noveno disco con 10 canciones inéditas , que marca el regreso más esperado en la industria de la música. Decididos a dejar de ser el grupo que suena a recuerdo, Abba está dispuesto a jugársela con material reciente y seguir capturando generaciones y sobre todo sentimientos.