El gobierno emitió el 7 de noviembre el Decreto Supremo que aprueba los “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, los cuales están orientados a recuperar la convivencia escolar tan venida a menos en los últimos 15 años como consecuencia del mal uso del SíSeVe, el debilitamiento de la autoridad docente y una concepción de derechos de los niños y adolescentes que dejaba de lado los límites y deberes, así como las actitudes y valores ciudadanos. Los directores de los colegios tendrán 30 días calendarios para emitir las normas específicas, que sugiero estén en su reglamento institucional, o en un reglamento específico que considere también lo referente a los celulares.

El ministro Chang precisó la importancia del aporte de directores, tutores, docentes, auxiliares y de los padres de familia, en contextos escolares donde señaló se han incrementado, entre otras actitudes negativas, actos de acoso y agresión escolar. Se clasifican las faltas en leves, graves y muy graves. Las medidas disciplinarias incluyen amonestación, suspensión temporal, matrícula condicional y separación definitiva del estudiante.

No comparto la calificación de la conducta de 0 a 20 porque es una evaluación sumativa que resulta de un promedio. Por lo demás, comparto las nuevas normas para la necesaria disciplina escolar. Pero, espero que pronto se establezca una entidad que lidere y fortalezca el desarrollo de la tutoría, el bienestar socioemocional y el buen comportamiento escolar.

P.D: El Observatorio Educativo de la USMP realizará el jueves 19 un conversatorio de expertos para tratar: “La tutoría, el bienestar socioemocional y la disciplina escolar”. En Martín Dulanto 101, Miraflores, 6.30 pm.