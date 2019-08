La negada “AD” (Logro Destacado) en la evaluación de los escolares

En varios artículos he señalado que el Perú es pionero en la evaluación cualitativa de los escolares. Personalmente, he estado en su génesis y ejecución (en la propuesta y en el aula) desde 1994, en que el Ministerio de Educación dispuso su implementación en Inicial y Primaria usando las letras A (Logro Satisfactorio), B (Logro en proceso) y C (Está en inicio o tiene dificultades). Es más, fue en la tarea docente que observamos que había niños y niñas que alcanzaban logros más altos de los esperados, los cuales merecían tener una calificación distinta a la A. Y así decidimos el 2005 instituir la “AD” para el Logro Destacado. Por eso es acertado que se amplíe este sistema evaluativo a la Secundaria, cuya aplicación viene siendo progresiva.

La evaluación por competencias de aprendizaje está concebida como un proceso que toma en cuenta el resultado final. Así, por ejemplo, si un estudiante en la competencia “Se comunica oralmente” en el primer trimestre saca B, en el segundo A y en el tercero AD, el calificativo anual debe ser AD. Esto ha sido interiorizado por los maestros, quienes lo aplican en su práctica evaluativa.

Lo preocupante es que, en capacitaciones y supervisiones, muchos directivos, especialistas, monitores, asistentes pedagógicos del Minedu, de las direcciones regionales de Educación y de las UGEL, dicen a los profesores que los estudiantes, así tengan un “Logro Destacado” en los periodos previos al final, no pueden tener ese calificativo de AD. Y que solo ponérselos al final tiene sentido y es correcto. Se olvidan de que en cada periodo hay indicadores o evidencias de aprendizaje determinadas de la competencia, y que si el educando obtiene un rendimiento más alto de lo previsto, sin duda merece AD.

Pido a la profesora Flor Pablo, ministra de Educación, disponer que se corrija esta distorsión antipedagógica. No se puede negar a los niños y adolescentes -en los bimestres o trimestres durante el año- este calificativo, por ser justo y necesario.