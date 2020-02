El Presidente de la República en mérito al carácter restrictivo del Art. 117º de la Constitución, sólo puede ser acusado durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones, por disolver el Congreso con la excepción señalada en el artículo 134° de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Tampoco es responsable por los decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos que firma, los que para su validez tienen que estar refrendados (acompañamiento con firma para dar validez al acto) por el Primer Ministro, o los ministros involucrados según la materia, quienes asumen responsabilidad protegiendo al Presidente de la República en tanto dure se mandato, tampoco tiene responsabilidad política sobre acuerdos adoptados en Consejo de Ministros.

Como se observa la igualdad ante la Ley en el caso del Presidente de la República se rompe, ya que no puede ser acusado durante su mandato salvo los supuestos señalados en el artículo 117 de la Constitución, y tampoco es responsable de los actos que refrendan sus ministros.

La intención de la Constitución es proteger la institución presidencial, para dar estabilidad a los periodos presidenciales y permitir la continuidad democrática.

El artículo 122 de la Constitución dispone que corresponde al Presidente de la República nombrar al Primer Ministro y a propuesta y en acuerdo con éste a los demás ministros, ¿quién debe asumir entonces responsabilidad política frente a crisis ministerial?

La respuesta inmediata de designar a nuevos ministros, sólo llena el vacío de los renunciantes, pero es evidente que la crisis está en la cabeza del gabinete y que no se trata únicamente de una crisis ministerial, es una crisis mayor, las renuncias fueron por vínculos y relaciones de algunos Ministros con Odebrecht situación muy grave, que no se ha investigado con mayor detalle al no haber Congreso en funciones, ello obliga a la nueva representación parlamentaria a hacerlo, esperando la tolerancia democrática del gobierno en aras de luchar contra la corrupción como lo pregonan.