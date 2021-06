La necesidad de comunicar nuestra vida privada. La urgencia de exponer lo privado a lo público. La incontenible fuerza que nos lleva a compartir con el mundo qué sentimos o qué amamos. Todo esto es signo de estos tiempos, en especial, de las nuevas generaciones. Y esperamos que los sean más, en tanto esas generaciones sean más jóvenes, es decir, más integradas por los llamados “nativos digitales”.

Es por ello que me llevé una gran sorpresa cuando constaté que el advenimiento de las clases virtuales vía plataforma Zoom, Blackboard o Wievs, no despertaba el sentimiento por la super exposición de mis alumnos. Pensé encontrarme con varias cabecitas frente a las pantallitas, que interrumpirían permanentemente haciendo fluida cada sesión. Pero en vez de ellos, me hallé hablándole a una tres, cuatro o siete decenas de cuadritos negros, apuntando la mirada a una cámara y en medio de un silencio sólo pulverizado por el timbre de mi propia voz. Para un profesor es muy complicado. Un docente, como cualquier expositor, se retroalimenta de las emociones de su auditorio.

Me di cuenta entonces que les da cierta vergüenza. Sí, la exposición en clase les produce eso. Algunas personas me dicen que recién se levantan y no quieren que se les vea así. Otros me indican que todavía están en pijama. También están los que simplemente sienten cierto rubor de mostrar el interior de sus viviendas. Y por cierto, lo que sencillamente, aman el anonimato nomás.

Confieso que les he pedido que abran sus cámaras, pero admito también que, pasado casi año y medio con esta experiencia virtual, prácticamente me di por vencido. A lo sumo, he logrado que pongan sus vídeos cuando rinden una prueba. Una lástima, porque si lo hicieran, podríamos replicar mejor el ambiente presencial, y el resultado educativo sería tan bueno como aquél. Las posibilidades que ofrece el medio virtual es espectacular, y apenas lo estamos atisbando, pero requiere mucha voluntad de hacerlo funcionar por parte del alumno, y cómo no, del profesor.