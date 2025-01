Hoy, primer domingo del año 2025, toca dejar de lado cualquier preocupación política, económica o social y reflexionar con algo de filosofía sobre temas curiosos que envuelven nuestras vidas. Uno de ellos es la Teoría de los “Cinco Elementos” que proviene originariamente de China y considera que en el universo hay “cinco” elementos fundamentales: madera, fuego, tierra, metal y agua, y que el mundo cambia en función de las relaciones generadas o superadas por estos cinco elementos. Además, el numero “cinco” está presente en espacios esenciales a lo largo de toda nuestra historia: En el nuevo Testamento, el cinco simboliza la gracia y la previsión divina. Un ejemplo de ello es el milagro de la alimentación de los cinco mil, donde Jesús usó “cinco” panes para alimentar a una multitud. En el “quinto” día, Dios creó a los peces y pájaros. Los seres humanos tienen “cinco” sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Las “cinco” razas humanas según Blumenback: amarilla (mongólica), roja (americana), blanca (caucásica), parda (sudoeste de asia) y negra. Los cinco continentes del mundo: África, América, Europa, Asia y Oceanía; en biología, la asimetría pentamérica de muchos organismos como las flores (a menudo tienen cinco pétalos), animales como la estrella de mar u otros insectos que presentan simetrías basadas en cinco partes; en la música la escala pentatónica, una de las más antiguas y, seguramente, un largo y nutrido etc. de otros curiosos ejemplos.

Según Sun Tzu, en el “Arte de la guerra”, las cinco virtudes de un “general” (y que pueden ser aplicadas a una multiplicidad de situaciones de la vida actual), se pueden resumir en cinco también: Sabio, sincero, humanitario, valiente y estricto. La teoría de las “cinco” fuerzas desarrolladas por Michael Porter en su libro “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, ayuda a las empresas a analizar el entorno competitivo de una industria y a entender los factores que afectan su rentabilidad y posición en el mercado. La numerología se basa en la idea de que cada número tiene una energía única y un simbolismo que se asocia a otros patrones ¿Qué significado puede traer realmente el número cinco en nuestras vidas? No lo sé realmente, pero lo dejo para vuestra curiosidad y entera reflexión.