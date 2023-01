En los últimos veinte años, a nivel nacional, más del 60% de empresas exportadoras han sido micro y pequeñas empresas (Mype). En el año 2000, estas sumaron 2,940, mientras que, en 2022, serían 6,426; es decir, un aumento de casi 119% en dicho periodo. En el caso de Piura, en el año 2000, estas sumaron 103, mientras que, en 2022, serían 312; es decir, un incremento de más de 200% en dicho periodo. Si bien en lo que respecta a participación de nuestros envíos al mundo, las Mype exportadoras aún representan no más del 2% del total nacional, estas cuentan con potencial para crecer y aumentar sus valores de exportación al mundo. Por ejemplo, las Mype exportadoras de Piura colocan sus productos en EE.UU., Países Bajos, Ecuador, Chile, Corea del Sur, España, Colombia, China, Francia y Canadá, mercados que concentran el 79% de sus ventas al mundo, siendo EE.UU. el principal (19% del total). Asimismo, los envíos de las Mype exportadoras de Piura hacia EE.UU. pasaron de US$ 2.5 millones en el año 2000, a US$ 11.3 millones en 2022, lo que evidencia un crecimiento promedio anual del 7%, destacando las exportaciones de fosfatos de calcio, uvas, mangos, filetes de pescado congelados, langostinos congelados, arándanos, entre otros. Sin una política comercial de apertura e integración con el mundo, difícilmente se conseguirían estos resultados. La competitividad de nuestras exportaciones ha tenido como base las políticas de promoción de inversiones y estabilidad jurídica, establecidas en nuestra Constitución. Hoy, existen intenciones de limitar la actividad empresarial con una nueva Constitución. Seamos conscientes de lo que está en riesgo.