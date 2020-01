Este domingo se realizan los sufragios para renovar el Congreso y dentro de poco más de un año afrontaremos otro momento decisivo: la elección del nuevo presidente de la República. Si bien hasta el momento no hay lanzamientos de candidaturas, las encuestas ya están visualizando a algunospolíticos con esas pretensiones.

Salvador del Solar encabeza las preferencias en todo el país, menos en el centro del Perú, según la última encuesta de Datum. En esta zona hay una gran ventaja para Verónika Mendoza. Lo que sí resulta sorprendente es que Keiko Fujimori, quien ganó en las elecciones pasadas en regiones como Huánuco, Pasco y Junín, no se ubique entre los primeros cinco. Este resultado es una clarinada de alerta para el fujimorismo.

La izquierda es fuerte, principalmente en Junín. En el 2018 le dio el triunfo a Vladimir Cerrón en primera vuelta. Hace poco estuvo Verónika Mendoza en Huancayo y Huancavelica y recibió muestras de apoyo en mercados y en las calles. Su discurso cambió. Cuando le preguntaban sobre su probable alianza con Cerrón o “Goyo” Santos ya no los justificaba, ahora se quería alejar de ellos. Sabe que no tiene sentido perder el tiempo en algo que no puede manejar y que lo único que generaría es quitarle fuerzas para lograr objetivos más importantes.

Igual, Salvador del Solar marcha segundo en las preferencias en el centro. Por ahora tiene perfil bajo y todo hacer que alista su ingreso a la contienda con todas las armas, consciente que debe estar mejor preparado porque el triunfo será para el que haga mejor las cosas.