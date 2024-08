Hoy en Correo Lima mostramos quiénes son los 25 legisladores que se opusieron a votar en favor de expresar su respaldo a la pesadilla que vive el pueblo venezolano bajo las botas del chavismo, que el 28 de julio último se ha robado la elección que daba como nuevo presidente al opositor Edmundo González Urrutia, y busca ahora mantenerse en el poder al menos hasta el 2031 apelando a un escandaloso fraude inconcebible para el mundo entero, salvo para algunos países con gobiernos apestados como Cuba, Nicaragua o Irán.

En su mayoría, los 25 son de esa izquierda arcaica que sigue añorando la “lucha de clases”, los cambios de Constitución, los reelecciones eternas, el culto a la personalidad, el cinismo a prueba de balas como para promocionarse como “defensores de los derechos humanos”, pero al mismo tiempo aplaudir tiranías, y que se queja de que en el Perú hay una “dictadura” mientras afirma que Venezuela es un paraíso donde la “igualdad” y la “justicia social” salen por los caños cada vez que se abren.

Para ponerse del lado de Maduro, han apelado a argumentos que son para reírse, como ese que dice que la culpa de la situación económica y humanitaria de Venezuela la tiene el bloqueo de Estados Unidos, que con el sistema electoral que maneja el chavismo es imposible hacer fraude y que acá en el Perú han matado a más gente entre los años 2022 y 2023 y que nadie dice nada. Bueno, qué se puede esperar de la gente que fue elegida por el partido de Vladimir Cerrón o de Roberto Sánchez, señalado de golpista.

Pero no solo están los 25 legisladores en su mayoría de agrupaciones de izquierda, aunque por allí también hay de otras bancadas. Hubo otros 13 que optaron por la tibieza de mirar al cielo y no decir si estaban a favor o en contra. Simplemente no se aparecieron el hemiciclo para expresar una postura firme de respaldo a los ciudadanos de un país que están siendo atacados por una dictadura que está apelando a la violencia a fin de no entregar el poder a quien salió elegido el 28 de julio último.

No olvidemos quiénes son estas personas que apoyan a una tiranía rechazada por el mundo, especialmente cuando en la siguiente campaña electoral vengan a hablarnos de democracia y de derechos humanos, y a quejarse del gobierno corrupto y ladrón de Alberto Fujimori, pero que al lado del régimen chavista es un bebé de pecho. Ellos también son culpables del drama venezolano que los peruanos conocemos muy bien por tener a nuestro alrededor a más de un millón de migrantes que salieron de su país en las peores condiciones.