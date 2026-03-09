Estamos tan metidos en la campaña electoral que nos olvidamos de cómo va a recibir el país el siguiente gobierno: problemas como la inseguridad ciudadana y la corrupción serán los dragones que deberá controlar. No creo que la actual administración de José Balcázar pueda hacer algo en seis meses, por lo que su única tarea será garantizar la neutralidad de los sufragios y apagar uno que otro incendio: lluvias, carencia de gas y sobreprecio del combustible.

El gobierno de José Jerí se demoró todos los meses que duró su gestión para lanzar el plan de seguridad ciudadana, que resonó tanto como el zumbido de un mosquito. Ahora no sabemos si se ejecutó, se modificó o si se embarcaron en otro proyecto. Lo cierto es que la delincuencia avanza galopante sin nada que la frene. ¿Vieron en Trujillo cómo explotan las discotecas? Hasta que esto no llegue a Lima nadie se espantará, pero ya es momento de intervenir y mostrar resultados.

Entendemos que el Congreso esté más enfocado en la campaña, pero no puede abandonar su labor de fiscalización y control político. Sabemos que estamos en una etapa de transición, que ya las vacancias y censuras no deberían presentarse en este lapso, pero no puede dejar a su suerte a los ciudadanos. Desde la época de Dina Boluarte matan choferes. Esto nunca se detuvo. Lamentablemente, ya nos hemos acostumbrado, como las extorsiones, a ver en las páginas policiales los nombres de los conductores acribillados.

Ya se viene el debate presidencial, y esperamos que los candidatos la tengan clara. Yo no sé si el ciudadano le extenderá la luna de miel por nueve meses al ganador de la contienda, por lo que quien aspira a ser el nuevo jefe de Estado deberá robarse las miradas por su plan contra la delincuencia y ejecutarlo desde el primer día. De igual manera, senadores y diputados tendrán que priorizar los proyectos contra la inseguridad, al menos si quieren calmar las calles. Y usted, ciudadano, no se deje meter verso y vote por quien propone algo nuevo.