Muchos creen que la inteligencia artificial amenaza a los maestros. Se equivocan. Lo que está agonizando no es el maestro, sino la escuela cuya razón de existir era transmitir información. Cuando cualquier estudiante pueda aprender cualquier tema con un tutor digital infinitamente paciente, seguir organizando colegios alrededor de clases expositivas y currículo uniforme será tan absurdo como mantener salas de máquinas de escribir después de la computadora.

Si enseñar contenidos deja de justificar la escuela, ¿para qué seguirá existiendo? Para formar personas. Allí aparece el verdadero maestro del futuro: el psicoeducador. No será un repetidor de programas ni un preparador de exámenes. Será un arquitecto de lo humano, que ayude a cada estudiante a construir identidad, criterio, propósito, carácter y compromiso con los demás.

La escuela dejará de parecerse a una fábrica de cursos y empezará a parecerse a un laboratorio de humanidad. Habrá proyectos, arte, deporte, debate, ciencia, convivencia, naturaleza, emprendimiento y servicio. El director dejará de administrar horarios para diseñar ecosistemas donde las personas crezcan.

También cambiará la evaluación. Importará menos cuánto recuerda un estudiante y mucho más quién está llegando a ser, qué crea, qué problemas resuelve y cómo mejora la vida de otros.

La inteligencia artificial no viene a destruir la educación. Viene a desnudar una verdad incómoda: durante décadas confundimos enseñar asignaturas con educar personas. Los colegios que no entiendan esa diferencia seguirán abiertos, pero habrán dejado de tener sentido.