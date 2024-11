La “donación” de 93 vagones y 20 locomotoras de CALTRAIN (USA) a la Municipalidad de Lima, aprobada a través de Acuerdo de Consejo Municipal, ha levantado una pequeña polvareda. ¿Puede un alcalde aceptar una donación? Según la ley orgánica de municipalidades 27972, ¡claro que puede! e incluso la norma asigna una “ruta” a seguir. ¿Tiene competencia la Municipalidad de Lima para ofrecer y/o administrar servicio de transporte ferroviario? La respuesta es no: La competencia la tiene el ATU, entidad adscrita al MTC, según dispone la Ley 30900 en cuyo organigrama figura una Subdirección de Transporte Ferroviario. (El tema podría subsanarse a través de un convenio de delegación de funciones o a través de una APP).

Pero la crítica más acida, no parece apuntar hacia estas competencias, sino hacia los 40 años de antigüedad de la maquinaria en donación y hacia los más de 24 millones de dólares que deberá desembolsar la municipalidad para su traslado a nuestra ciudad. Juan de Dios Olaechea, presidente del Ferrocarril Central Andino, voz autorizada, técnica, sensata y experta en temas ferroviarios, descarta tajantemente que los vagones y locomotoras sean “chatarra” e incluso advierte que el Perú ahorraría más de 800 millones de dólares con esta “donación”, así se tenga que desembolsar más de 24 millones de dólares entre embalaje y transporte de todas las piezas al Perú. Lo cierto es que Lima es una metrópoli que crece cada año y los problemas de transporte publico saltan a la vista. Los ciudadanos perdemos largas horas de nuestro tiempo y productividad en el tráfico intenso y no hay funcionario alguno que lidere una solución. El proyecto de tren de “Desamparados a Chosica” promete ser un cambio en el rostro del transporte de Lima, especialmente en una zona como el Cono Este, densamente poblada y de gran congestión vehicular y contaminación ambiental. Los trenes en cuestión correrían sobre vías existentes, a velocidades que podrían alcanzar los 130 km por hora y dispondrían de espacios cómodos para movilizar a más de 200 mil personas al día. “Cuando estés preparado para entrar a la guerra, finge no estarlo; cuando tus tropas se muevan, aparenta inactividad”, decía Sun Tzu. Puede ser que Lopez Aliaga no esté entre mis favoritos por sus malas formas y falta de amabilidad, pero en esta ocasión, hay que reconocer que la hizo linda y a pesar del pataleo, coronará.